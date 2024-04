Nainggolan: "Tra Theo e Dimarco, scelgo il nerazzurro"

"C'è un giocatore del Milan che giocherebbe titolare nell'Inter?". Così Radja Nainggolan, ospite di Controcalcio TV, ha introdotto un possibile paragone tra due giocatori di Inter e Milan. In particolare l'ex centrocampista belga, all'Inter nel 2018/2019 e poi nella prima parte della stagione 2020/2021, non ha dubbi su un duello a distanza che pure divide gli opinionisti. "Tra Theo Hernandez e Dimarco - ha continuato infatti il Ninja - scelgo il nerazzurro perché fa 80 assist, 10 gol e in una squadra che vince lo scudetto prendo lui".

I numeri recenti, comunque, non danno completamente ragione a Nainggolan, nonostante l'ottima stagione di Dimarco, ma lasciano decisamente aperto il dibattito tra i due interpreti del ruolo. L'interista è infatti arrivato a sei gol e otto assist in trentasette partite stagionali: leggermente superiore il bilancio del milanista, con cinque gol e dieci assist in quarantatré gare considerando tutte le competizioni.