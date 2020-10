Napoli, comunicata la positività di Elmas al Covid-19

Dopo il comunicato del Napoli, apparso sui profili social, che annunciava la non positività di gran parte del gruppo squadra partenopeo, è arrivata pochi minuti fa la notizia della positività di un calciatore azzurro. Eljif Elmas, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e pertanto non viaggerà con la squadra per la trasferta contro la Juventus. Il macedone è il secondo giocatore positivo del Napoli dopo Piotr Zielinski.