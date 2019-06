Napoli, Diawara per arrivare a Manolas ma la Roma vuole solo soldi

Doppia operazione di mercato in ponte tra Roma e Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro continua a spingere per Kostas Manolas e prova a convincere i giallorossi mettendo sul piatto anche il cartellino di Amadou Diawara.

Plusvalenza - In tutto questo la Roma vuole però l'intero importo della clausola da 36 milioni di euro per lasciar partire il difensore greco, anche visto che entro il 30 giugno deve fare importanti plusvalenze per non incappare in sanzioni per il Fair Play Finanziario.