Napoli, due dubbi per Conte: "Anguissa affaticamento, Okafor problema agli adduttori"

David Neres è recuperato, ma il Napoli di Antonio Conte deve ancora fare i conti con qualche assenza. Il tecnico salentino ha fatto il punto sulle condizioni della squadra alla vigilia della gara con il Milan: “Le nazionali ci hanno portato qualcosa di negativo perché Anguissa ha avuto un affaticamento all'adduttore, perciò non ha giocato col Camerun. E' rientrato, ha fatto due allenamenti con noi e monitoriamo bene la situazione. Siamo in una fase finale del campionato dove non possiamo sbagliare. Poi c'è Spinazzola che giovedì contro la Puteolana ha ricevuto un colpo al quadricipite ed è fuori, non s'è più allenato con noi".

In questo momento conta di più il sistema o gli interpreti? Sul 4-3-3 avete costruito le vostre fortune. Pure Okafor porterà a riflessioni?

"Anche Okafor, dimenticavo, ha avuto un problema agli adduttori, è stato fuori due giorni, s'è allenato ieri e oggi la rifinitura. Okafor è un giocatore da mettere a posto, per far sopportare determinati carichi, cosa che si sta facendo fatica un po'. Giusto perché hai tirato il nome in ballo. Andiamo avanti provando a fare il meglio possibile con chi è a disposizione. Ho la fortuna di avere un gruppo di calciatori che dopo 8 mesi ha ottime conoscenze tattiche e sfrutteremo chi è più in forma. Non possiamo stare lì ad aspettare, chi è più indietro deve mettersi al passo degli altri".