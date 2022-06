Napoli, l'agente di Kvaratskhelia rivela: "Anche il Milan aveva chiesto informazioni"

MilanNews.it

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, nuovo giocatore del Napoli, ha raccontato questo retroscena di mercato sul suo assistito in un'intervista in Georgia con il noto insider Nobel Arustamyan: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus. Voleva portarlo anche in Premier League ma in prestito e a noi non interessava. Anche il Milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente" riporta tuttonapoli.net.