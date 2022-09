Napoli, Lozano fuori per la sfida con i Rangers a causa dell'influenza. Contro il Milan ci sarà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dai colleghi di Sportmediaset, Hirving Lozano non prenderà parte alla trasferta che il Napoli giocherà contro i Rangers in Champions League. L'attaccante messicano, che nei giorni scorsi aveva l'influenza, resterà in Italia per svolgere un lavoro personalizzato in vista della sfida di domenica sera contro il Milan. A Glasgow, al suo posto, giocherà Matteo Politano. La presenza di Lozano contro il Milan al momento non è in discussione.