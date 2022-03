Napoli-Milan a confronto: Ospina vs Maignan, i portieri bravi con i piedi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Napoli-Milan è il big match della ventottesima giornata di Serie A. Scontro diretto per lo scudetto, ma anche una serie di sfide nella sfida. Ecco l'analisi di Tuttomercatoweb.com sui due portieri.

Ospina vs Maignan. Francese il milanista, colombiano quello del Napoli. Arrivato per non far rimpiangere Donnarumma, Maignan sta riuscendo alla perfezione nel suo compito. Ospina ha invece definitivamente superato Meret nella concorrenza interna alla squadra campana, anche a una qualità che condivide col proprio avversari: il gioco con i piedi. Diametralmente opposta, per la cronaca, la situazione contrattuale: l’ex Lille rimarrà a guardia dei pali milanisti almeno fino al 2026, Ospina - che in Francia ha giocato, ma al Nizza - potrebbe salutare a fine stagione.

Un assist per il francese. A testimoniare la bravura coi piedi, il fatto che Maignan si sia già iscritto al numero di giocatori rossoneri che hanno portato a casa almeno un assist. Non altrettanto può dirsi per Ospina, che dalla sua ha però il maggior numero di clean sheet in campionato: undici, solo Handanovic alla pari. Poco lontano il francese, con otto gare a porta inviolata in questa stagione. Molto vicino anche il numero di parate, per quanto in questo fondamentale parliamo di due dei portieri titolari meno sollecitati della A: undicesimo Ospina, con 62 parate complessive, addirittura quattordicesimo Maignan a quota 58.

David Ospina

Età: 33

Presenze stagionali: 25

Gol subiti: 20

Clean sheet: 11

Scadenza di contratto: 30 giugno 2022

Valore di mercato*: 5 milioni

Mike Maignan

Età: 26

Presenze stagionali: 27

Gol subiti: 27

Clean sheet: 10

Scadenza di contratto: 30 giugno 2026

Valore di mercato*: 25 milioni

*Secondo Transfermarkt