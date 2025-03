Napoli-Milan che valore ha? Carnevale: "Decisiva solo se Conte non vince"

Intervistato dai taccuini de : ", l'ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale ha parlato della corsa scudetto introducendo anche la partita di domenica dello stadio Diego Armando Maradona, che vedrà per l'appunto il Milan di Sergio Conceiçao essere ospite degli azzurri di Antonio Conte.

Napoli-Milan che valore ha?

"Può essere decisiva solo in caso di ulteriore rallentamento. Conte ha le conoscenze per indirizzare il finale come può. Se non sbaglio, dopo andrà a Bologna, poi giocherà un finale in discesa. Ha perso Kvara, ma ritrova Neres. Si può fare".