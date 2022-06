Napoli, per Osimhen servono 100 milioni: Arsenal e Manchester United interessate

MilanNews.it

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le offerte proveniente dalla Spagna per Victor Osimhen non hanno trovato riscontro dato che in questo momento Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona si stanno muovendo su altre situazioni. Sempre secondo la Rosea, il Napoli ha fissato il prezzo dell’attaccante nigeriano: 100 milioni di euro. Osimhen piace a diversi club di Premier League, due su tutti, Arsenal e Manchester United. Aurelio De Laurentiis potrebbe lasciar partire la stella del suo Napoli per un’offerta super che vada in tripla cifra.