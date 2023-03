Napoli, pienone al "Maradona". Il Mattino: "Tra una settimana sold out per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Tra una settimana sarà il primo atto di Napoli-Milan. Al "Maradona" la squadra di Spalletti ospiterà i rossoneri di Stefano Pioli per cercare di conquistare i punti necessari per mettere in ghiaccio lo scudetto. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per uno dei primi match ball dei partenopei. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Tra una settimana sold out per il Milan".