Napoli, possibile ritorno di fiamma per De Paul se salta James Rodriguez

Il Napoli (ri)pensa a Rodrigo de Paul. Qualora non dovesse arrivare il grande obiettivo di Ancelotti James Rodriguez, per il quale la distanza col Real Madrid resta immutata, gli azzurri potrebbero infatti rituffarsi sul fantasista dell'Udinese. Un profilo già avvicinato in passato e sicuramente di qualità, seppur molto meno blasonato rispetto al colombiano, che in questo momento fa gola anche a Roma, Milan, Fiorentina e Torino. Lo riporta Tuttosport.