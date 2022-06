Napoli, si muove Gattuso: Valencia in pole per Politano

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Matteo Politano è sempre più vicino all'addio al Napoli ed il Valencia resta in pole position per quel che riguarda il suo futuro. Secondo SportMediaset per convincere il giocatore si starebbe muovendo in prima persona il tecnico Rino Gattuso, con la quadra sulla formula che non è però ancora stata trovata (il Napoli fa una valutazione compresa fra i 15 ed i 20 milioni di euro). Sullo sfondo resta attenta la Fiorentina, col tecnico Vincenzo Italiano che già lo scorso gennaio aveva chiesto ai dirigenti di fare un tentativo per l'ex Inter.