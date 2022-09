Nassi: "Al Milan non hanno speso tantissimo e hanno vinto lo Scudetto. I soldi non sono tutto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Nassi, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola di varie tematiche attorno al mondo viola in compagnia di Alberto Di Chiara, presente in studio.

Sugli obiettivi...

"La Fiorentina deve puntare allo scudetto in 3/4 anni, non manca niente per farlo, sia in campo nazionale che internazionale. Il posto della Fiorentina è quello di puntare ad essere candidata alla vittoria sempre. Al Milan non hanno speso tantissimo ma hanno vinto lo scudetto. I soldi non sono tutto, anche perché il Chelsea ha speso tantissimo facendo operazioni molto discutibili. L'importante è capire e circondarsi di chi lo sa fare. Io non avevo osservatori ma segnalatori, soprattutto per guardare i campionati sudamericani".