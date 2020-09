Nations League, Gigio Donnarumma protagonista in Olanda-Italia

Gigio Donnarumma continua ad impressionare anche con la maglia della Nazionale. Questa sera in Olanda-Italia, match valido per la fase a gironi di Nations League, il 99 rossonero ha messo ancora una volta lo zampino, o meglio la manona, sul risultato: al 54' con l'Italia in vantaggio per 1-0, sarà poi questo il risultato finale, ha disinnescato una conclusione pericolosissima di van de Beek che aveva lasciato partire una botta a colpo sicuro all'interno dell'area di rigore. Gigio, con un balzo felino e riflessi fulminei, ha deviato il pallone sopra la traversa quel tanto che basta sfiorandolo con le dita.