Nations League, Italia-Polonia 2-0: Azzurri in testa al girone. Donnarumma in campo per 90 minuti

Nonostante l'assenza di mister Roberto Mancini, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi, l'Italia batte 2-0 la Polonia in un match valido per la fase a gironi di Nations League. Decidono le reti di Jorginho su rigore e Berardi, una per tempo. L'unico rossonero in campo è stato Gianluigi Donnarumma: il portiere è rimasto praticamente inoperoso per tutti e 90 i minuti della sfida.