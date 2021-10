Nations League, la Francia batte 1-2 la Spagna nella finale di San Siro

Si è conclusa pochi minuti fa la finale della Nations League fra Spagna e Francia. Il match di San Siro si è concluso 1-2 per i ‘Blues’ allenati da Didier Deschamps. Gli uomini di Luis Enrique erano passati in vantaggio con il gol di Mikel Oyarzabal, pareggiato subito da quello di Karim Benzema. Poi al minuto 80, Theo Hernandez ha mandato in porta Kylian Mbappè che ha segnato la rete decisiva. Nel pomeriggio l’Italia di Mancini aveva conquistato il terzo posto con il medesimo risultato: 2-1 sul Belgio.