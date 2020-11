Nations League, stasera Bosnia-Italia: Donnarumma unico rossonero titolare

Stasera l'Italia scenderà in campo contro la Bosnia per conservare il primo posto nel girone e qualificarsi alla Final Four di Nations League. L'unico giocatore del Milan che scenderà in campo dal primo minuto sarà Gigio Donnarumma, mentre gli altri rossoneri Romagnoli, Calabria e Tonali partiranno dalla panchina. Ecco, secondo Repubblica, la probabile formazione azzurra: (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.