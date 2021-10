Nations League, verso Italia-Belgio: non ci sarà Lukaku

Romelu Lukaku non si è allenato col resto del gruppo alla vigilia di Italia-Belgio. Il centravanti belga, riporta 'Sky', ha svolto differenziato nell'allenamento di rifinitura di questa mattina: attesa a questo punto per la conferenza stampa delle 17.30, quando il ct Roberto Martinez spiegherà i motivi di questa scelta e farà sapere se per domani sarà a disposizione.