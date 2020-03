Nazionale, amichevole Germania-Italia a porte chiuse

La DFB, federazione calcistica tedesca, ha ufficializzato una scelta che sembrava nell'aria: l'amichevole tra Germania-Italia in programma a Norimberga il prossimo 31 marzo si giocherà a porte chiuse. A seguito del DPCM di ieri, lunedì 9 marzo, la FIGC comunica che è sospesa la vendita dei biglietti del settore riservato ai tifosi italiani. Gli acquirenti riceveranno il rimborso direttamente dal canale di vendita utilizzato: Vivaticket per i residenti in Italia e Travelclub per chi ha acquistato i biglietti dalla Germania, Svizzera, Austria e Belgio.