Nazionale, Zoff: "Se Donnarumma superasse la mia imbattibilità ne sarei felice"

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale Italiana, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla difesa dell'Italia di Mancini: "Ed è frutto del lavoro svolto da Mancini, perché tra l’altro ci sono stati uomini diversi utilizzati in questo filotto. Imbattibilità di 1143 minuti che mi appartiene: superarla? E ne sarei felice, perché significherebbe arrivare sino in fondo a Wembley. Ma anche se Donnarumma ne subisse uno cambierebbe poco, il gruppo ha le risorse per essere competitivo, per ribaltare le situazioni. Può capitare e non deve diventare un problema».