Nazionali, anche Pulisic e Musah convocati da Pochettino per le gare contro Canada e Australia

vedi letture

Dopo un deludente avvio di stagione, per il Milan e Fonseca è ora tempo di pensare alla fatidica sosta delle nazionali, tra amichevoli, gare di qualificazione alle varie competizioni e la Nations League. Come da programma, anche gli americani Chrstian Pulisic e Yunus Musah non saranno a Milanello nei prossimi giorni. Per loro la convocazione da parte del nuovo CT degli states Pochettino per le gare contro Canada ( 7 settembre) e Australia (10 settembre).

Il comunicato social.