Nazionali, ecco quando gioca Athekame con la Svizzera U21

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Le due gare di qualificazione a Euro U21 per la Svizzera di Zachary Athekame:

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027

Isole Faroe-Svizzera: martedì 14 ottobre alle 19.00, Tórshavn - Qualificazioni Europeo U21 2027