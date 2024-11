Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: francesi, americani e Chukwu

vedi letture

Per l'ultima volta nel 2024, l'attività dei Club in giro per il mondo si ferma per consentire ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni Nazionali. I rossoneri non fanno eccezione e saranno diversi - tra Nations League, amichevoli e tornei giovanili - i nostri rappresentanti che saranno impegnati lontano da Milanello nei prossimi giorni. I rossoneri impegnati oggi:

Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Israele: giovedì 14 novembre ore 20.45, Saint-Denis - UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Giamaica-Stati Uniti: venerdì 15 novembre ore 00.00, Kingston - CONCACAF Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Benin-Nigeria: giovedì 14 novembre ore 18.00, Abidjan (Costa d'Avorio) - Qualificazioni Coppa d'Africa