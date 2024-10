Nazionali, l'Italia fa 2-2 contro il Belgio: esordio rimandato per Gabbia

L'Italia pareggia 2-2 contro il Belgio e alla fine prevale il rammarico. Anche se nel secondo tempo gli azzurri hanno sofferto poco, la squadra di Luciano Spalletti non può essere soddisfatta per un pareggio arrivato dopo che la vittoria sembrava già in cassaforte. Dopo le reti di Cambiaso e Retegui, è arrivata la rimonta del Belgio grazie a De Cuyper e Trossard con gli azzurri in 10 uomini, visto il rosso a Pellegrini.

Esordio rimandato per Matteo Gabbia, in panchina per tutta durata della partita.