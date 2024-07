Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Zeroli segna, Camarda entra a gara in corso

vedi letture

Buon esordio dell'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria che è iniziato oggi: a Belfast, gli azzurrini del ct Bernardo Corradi hanno infatti battuto 2-1 la Norvegia nella gara valida per la prima giornata del girone A. Dopo il vantaggio scandinavo con Braut al 35', la nazionale italiana ha trovato prima il pari al 44' con Di Maggio e poi nella ripresa, al 51', la rete della vittoria con il rossonero Kevin Zeroli, bravo ad anticipare tutti di testa su azione da calcio d'angolo.

Oltre a Zeroli, rimasto in campo per 90', hanno giocato tutta la partita anche altri due rossoneri, cioè Davide Bartesaghi e Vittorio Magni, mentre sono entrati nel finale gli altri due giocatori del Milan convocati, Francesco Camarda e Diego Sia (entrambi subentrati all'85').



IL POST DI ZEROLI

In virtù del titolo conquistato a Malta un anno fa, l'Italia Under 19 ha inaugurato gli Europei 2024 di categoria in Irlanda del Nord battendo 2-1 la Norvegia a Belfast. Gli azzurrini del ct Bernardo Corradi si sono imposti grazie ai gol di Di Maggio e Zeroli, intervallati dal momentaneo pareggio di Braut, nella prima giornata del gruppo A. Protagonista del pomeriggio azzurro, il capitano del Milan Futuro Kevin Zeroli, in questo pomeriggio e autore di una grande prestazione.

Il post social: "Non potevamo desiderare esordio migliore".