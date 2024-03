Nazionali, quando gioca il Portogallo di Rafael Leao

Rafael Leao è stato convocato dal Portogallo per gli impegni che la nazionale lusitana avrà nei prossimi 10 giorni, in questa ultima pausa per le nazionali della stagione. Il numero 10 del Milan è ormai una presenza fissa nella rosa del nuovo CT Roberto Martinez e avrà modo di provare a scalare le gerarchie nelle due amichevoli che i portoghese giocheranno prossimamente. Leao, per quanto riguarda i rossoneri impegnati, sarà uno dei primi a scendere in campo: domani alle ore 20.45 nell'amichevole contro la Svezia. La gara successiva, sempre amichevole, sarà martedì 26 marzo contro la Slovenia.

Di seguito il calendario degli impegni del Portogallo di Leao:

Portogallo-Svezia: giovedì 21 marzo ore 20.45, Guimarães - Amichevole

Slovenia-Portogallo: martedì 26 marzo ore 20.45, Lubiana - Amichevole