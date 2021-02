NBA - Il milanista Gallinari è il primo italiano a raggiungere quota 10.000 punti

Danilo Gallinari, tifoso del Milan da sempre, con gli 11 punti realizzati stanotte nella sconfitta dei suoi Atlanta Hawks (117 a 118) contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic, è diventato il primo italiano di sempre a superare la soglia dei 10.000 punti nella storia della NBA, il massimo campionato di basket al mondo. Gallinari ha raggiunto questo traguardo nell’arco di 12 anni e mezzo di permanenza in America. Ha giocato con 5 franchigie diverse: New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e gli attuali Atlanta Hawks. I complimenti a lui sono arrivati anche dal suo club via social.