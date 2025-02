Negli ultimi cinque anni nessuno ha fatto più assist di Rafa Leao in A

Contro il Verona, entrando dalla panchina, Rafael Leao ha messo a referto il settimo assist della sua stagione: un tocco morbido in acrobazia - su bellissimo lancio di Jimenez - per la testa di Gimenez che ha insaccato senza problemi. In generale si tratta del 40° assist nei top 5 campionati europei ma soprattutto del 36° in Serie A negli ultimi cinque anni. Nessuno ha fatto meglio di lui nel campionato italiano in questo lasso di tempo. Questa la classifica:

1) Leao, 36

2) Barella, 33

3) Calhanoglu, 32

4) Berardi, 31

5) Mhkitaryan, 29