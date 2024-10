Nel Milan Primavera sta sbocciando un nuovo talento. Il 2007 Ossola, mancino, ha già numeri importanti

Un giovane talento è sbocciato nel vivaio rossonero. Si chiama Lorenzo Ossola, classe 2007, e si sta facendo notare sui campi della Primavera, a suon di giocate. Ieri al 95’ ha siglato il pareggio del Milan in Youth League contro il Brugge, segnando da subentrante un gol di testa su cross di Christian Comotto, un altro talentino in rampa di lancio a Vismara, regalando un punto fondamentale per la squadra allenata da mister Guidi. Per il centrocampista del varesotto è il primo gol nella primavera rossonera.

Il giovane Lorenzo ha mosso i primi passi nel Varese, dove ha anche fatto il raccattapalle. Appena può torna a casa per vedere il CSI Brinzio, la squadra del suo paese, e passare un po’ di tempo con i suoi amici d’infanzia. È molto legato alla famiglia e alle sorelle. Dai colori biancorossi, Lorenzo approda nel vivaio del Milan, la sua squadra del cuore per cui ha anche versato qualche lacrima da vero tifoso.

Giocatore di qualità, piede mancino e grande fantasia. Elegante dentro e anche fuori dal campo, con una passione per la moda che lo contraddistingue. Il giovane Lorenzo ha una grande profondità umana che lo distingue, alla ricerca del senso profondo delle cose al di là della mera apparenza. Un’altra sua grande passione è certamente la musica, con un predilizione per il rap ma non solo.

Un ragazzo eclettico che in campo regala magie e fantasia. Lo scorso anno con l’U17 ha realizzato 16 gol e 3 assist in 25 partite, conquistando anche la convocazione in Nazionale U17. Ieri il primo gol di testa e una rete sfiorata con un mancino all’angolo, neutralizzato da De Corte. Numeri importanti per un ragazzo pronto a regalare altri colpi da maestro per aiutare la rincorsa della Primavera del Milan in campionato e in Europa.