Nel primo tempo di Milan-Como Nico Paz ha toccato quasi il doppio palloni di Leao e Gimenez messi insieme

Il Milan è andato sotto contro il Como e al rientro dall'intervallo sarà costretto a cercare di rimettere in piedi una partita per l'ennesima volta nell'arco di questa stagione. I rossoneri hanno subito gol al 33° minuto dopo una bella azione della squadra di Fabregas finalizzata da Da Cunha. Al termine del primo tempo la squadra è stata accompagnata da fischi assordanti e cori da parte dei tifosi (LEGGI QUI).

Il Como ha fatto la partita, sicuramente dal quarto d'ora in poi: i Lariani hanno dominato il possesso palla e sono stati molto più pericolosi dei rossoneri. Un dato eloquente è il numero dei palloni toccati dai giocatori che dovrebbero fare la differenza nelle due squadre. La stella del Como, Nico Paz, autore di un assist, ha manovrato il pallone pe 41 volte: questo numero equivale quasi il doppio dei palloni toccati da Leao e Gimenez messi insieme, 12 per il portoghese e 13 per il messicano.