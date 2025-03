Milan-Como, rossoneri sotto all'intervallo. Fischi assordanti e coro contro i giocatori

Intervallo di Milan-Como, gara valevole per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sono sotto di un gol all'intervallo, in virtù della rete di Da Cunha arrivata al minuto 33 della prima frazione di gioco. Ancora una volta il Diavolo è costretta a rincorrere e a provare a rimontare. Ad eccezione dei minuti iniziali in cui il Milan si mangia un'occasione clamorosa con Yunus Musah, la partita l'ha fatta la squadra di Cesc Fabregas che è salita di colpi con il passare dei minuti, flirtando con il gol e poi andando in vantaggio. Dopo l'1-0 Lariani vicini anche al raddoppio.

Al duplice fischio dell'arbitro Marchetti, come spesso capitato nel corso di questa stagione, i tifosi rossoneri hanno risposto con fischi assordanti e con l'eloquente coro, diretto ai giocatori: "Ci avete rotto il cazzo". In occasione della partita anche i soliti cori contro Gerry Cardinale: quando è entrata la Curva Sud al 15esimo (LEGGI QUI) e dopo il vantaggio del Como (LEGGI QUI).

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Pavlovic, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf; Da Cunha, Caqueret; Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone. A disp.: Reina, Iovine, De Alli, Gabrielloni, Douvikas, Dossena, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Vojvoda, Van der Brempt. All. Cesc Fabregas.