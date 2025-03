MIL-COM (0-1): Da Cunha porta in vantaggio i Lariani. "Cardinale devi vendere" dagli spalti

Il Como passa in vantaggio a San Siro al minuto 33. I Lariani, dopo una bella azione corale, si portano avanti grazie al gol di Da Cunha che raccoglie una sponda di Paz e mette il pallone in buca con un perfetto tiro nell'angolino. Rossoneri che avevano avuto una grandissima occasione con Musah in apertura ma che stavano subendo già da diversi minuti il possesso palla della squadra di Fabregas.

Nel momento del gol, lo stadio ha intonato, guidato dalla Curva Sud, il coro ormai divenuto celebre: "Cardinale devi vendere, vattene, vattene".

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Pavlovic, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf; Da Cunha, Caqueret; Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone. A disp.: Reina, Iovine, De Alli, Gabrielloni, Douvikas, Dossena, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Vojvoda, Van der Brempt. All. Cesc Fabregas.