Nelle prossime ore nuovo incontro tra Italiano e il Bologna: filtra ottimismo per il rinnovo

Fra le tantissime situazioni di panchina ancora da definire in Serie A dopo la fine della stagione c'è anche quella relativa a Vincenzo Italiano, tecnico legato al Bologna da un altro anno di contratto. L'allenatore che ha riscritto la storia rossoblù con la vittoria della Coppa Italia nella notte dell'Olimpico contro il Milan resta un nome forte anche per la panchina rossonera del prossimo anno, ma anche nell'incontro del diretto interessato con il suo entourage e la società felsinea ha ribadito di voler dare priorità alla panchina rossoblù.

"Abbiamo voglia di continuare insieme e parleremo nei prossimi giorni per capire come prolungare questo rapporto", ha spiegato nei giorni scorsi l'amministratore delegato del club, Claudio Fenucci, parlando del futuro dell'ex Fiorentina e del corteggiamento rossonero per il dopo Sergio Conceiçao.

E secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW, presto potrebbe arrivare la svolta: fra oggi e domani infatti è previsto un nuovo incontro, probabilmente quello risolutivo, fra il Bologna e l'allenatore in cui si entrerà più nello specifico per quel che riguarda programmazione, ingaggio e durata del contratto (col tecnico che vorrebbe un anno in più rispetto a quanto proposto). Ma tutto sembra apparecchiato per una fumata bianca, con Italiano che potrebbe accettare nelle prossime ore il rinnovo fino al 2027, magari con l'opzione per il 2028. Con buona pace del Milan.