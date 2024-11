Nepi: "È assurdo che la finale di Coppa Italia ci sia durante gli Internazionali di tennis"

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Se vogliamo creare un Paese per investitori, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Ad esempio è assurdo che la finale di Coppa Italia ci sia durante gli Internazionali di tennis o che le maratone di Milano e Roma si svolgano lo stesso giorno". Così l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, durante il suo intervento a "Sport Industry Talk" di Rcs a Roma. "Ancora non abbiamo capito cosa sia la sport industry e pensiamo sia artigianale - ha aggiunto -. I grandi eventi sportivi creano domanda, lo abbiamo visto con le Olimpiadi. Ma manca l'offerta e non è possibile che l'Italia si doti di infrastrutture solo dopo i grandi eventi.

Da qui nasce la nostra idea dei playground che forniscono infrastrutture al territorio e di conseguenza per i grandi eventi". E poi ancora: "Il playground non è la soluzione a tutto ma è dare una risposta in tempi brevi. Per fare un impianto ci vogliono nove anni, in mezzo passano generazioni e cambiano le mode". Nepi ha poi concluso: "Lo sport unisce l'Italia e il Paese. Chi lavora al Governo vuole unità e un messaggio positivo dello sport". (ANSA).