Nessun pareggio alla prima dopo 51 anni: vincono le prime 8 dello scorso campionato

Serie di statistiche interessanti quelle proposte dalla Gazzetta dello Sport. Dopo ben 51 anni dall'ultima volta, e cioè dalla stagione 1971/1972, non si è verificato nessun pareggio alla prima giornata di campionato. Si tratta della quarta volta della storia che si verifica questo particolare evento. Per la cronaca mezzo secolo fa il Milan vinse in casa del Varese per 0-1 grazie al gol di Prati. Inoltre in questa prima giornata del nuovo campioanto, tutte le prime 8 squadre della scorsa stagione hanno vinto la loro gara d'esordio.