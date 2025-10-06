Nesta rivela: "Io primi 6 mesi non volevo stare a Milano, ma adesso ringrazio Dio per essere venuto al Milan"

Intervistato dai colleghi di Lottomatica Sport sui suoi canali social, Alessandro Nesta ha svelato alcuni retroscena piuttosto particolari ed inaspettatti relativi al suo passaggio al Milan:

"Quando sono andato al Milan i primi 6 mesi io non volevo stare a Milano, avevo propio il rigetto. Ma infatti, ti dico un aneddotto, io la sera quando mi hanno venduto al Milan, prendo l'aereo e mi portano a Milano. Entro dentro mi portano allo stadio, c'era un'amichevole, e la sera vado a 'Controcampo' con Galliani. Ero da Milano, e c'eravamo io e Galliani. Da una parte io trasmettevo tristezza, e Galliani se n'è accorto.

Quando è partita la pubblicità Galliani mi ha detto: "Al Milan vogliamo solo gente felice", allora riparte la tramissione e mi sono dato alla pazza gioia. Però non ci volevo stare, perché per me era solo qua e basta (alla Lazio, ndr). . Poi ringrazio Dio che sono andato al Milan perché dopo i 6 mesi che ho fatto schifo, perché non volevo starci, poi mi è entrata un po' dentro, e ringrazio Dio che sono andato al Milan., Perché mi ha portato a un livello superiore: al primo anno ho vinto la Champions, poi lo scudetto, un altro scudetto, competavamo ogni anno per vincere".