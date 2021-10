Newcastle, il direttore Amanda Staveley promette: "La proprietà farà investimenti massicci"

Amanda Staveley, nuovo direttore del Newcastle, ha parlato al Chronicle promettendo da parte del club investimenti massicci per rinforzare la squadra e portarla a diventare a breve una potenza mondiale: "Investiremo molto, ma dobbiamo farlo nei limiti delle regole della Premier League. Dovremo attenerci alle regole del Financial Fair Play, ma chiaramente investiremo il più possibile ed è una cosa che penso tutti sappiano. Non investiremo solo in calciatori, ma su tutto".