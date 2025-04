Nico Williams: "Mi piacciono molto Dybala e Thuram, anche Leao è fortissimo"

Nico Williams, protagonista dell'ultimo episodio di 'My Skills' su DAZN, ha confessato anche di avere un debole per alcuni giocatori di Serie A. Questa la risposta dell'attaccante dell'Athletic Club e della Nazionale spagnola: "Mi piacciono molto Dybala e Thuram, anche Leao è fortissimo. L’Italia è speciale, la gente mi ha trattato molto bene. Nonostante l’eliminazione all’Europeo, sono stato trattato con grande affetto".

Sul suo connazionale Lamine Yamal Nico Williams ha poi aggiunto: "Con Lamine ho un’affinità incredibile. Lui è un giocatore straordinario e ora tutti stanno vedendo di cosa sia capace. Ovviamente ha ancora tantissimo margine davanti a sé e mi auguro per lui che continui così, per arrivare a essere il miglior giocatore del mondo. Ci ha presentati Alejandro Balde, un altro dei miei migliori amici, che conosco dai tempi dell’Under 19. Da quel momento io e Lamine siamo diventati amici, subito, e abbiamo un grande rapporto anche fuori dal campo”.

Infine, due battute sul fratello (anch'egli compagno di squadra, ma stavolta a livello di club), Iñaki Williams: "Mio fratello è un grande, è molto forte e cerco sempre di imparare il meglio da lui. Chi ha un fratello sa cosa sia questa relazione, questo legame che unisce: ci capiamo al volo. Per me è un sogno giocare con lui, e anche per la mia famiglia: non uno, ma due figli giocano per la stessa squadra, per l'Athletic. Sono felice, speriamo che quest’anno riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Mio fratello mi conosce come nessuno, non ho alcun problema a piangere con lui. Mio fratello c’è sempre stato, sia nei momenti belli sia in quelli brutti, e non mi ha mai deluso. È il fratello che tutti vorrebbero avere e per me è un idolo, sono molto felice di averlo nella mia squadra e nella mia famiglia".