Nicolato: "Gabbia uno dei migliori che abbia avuto. A 18 anni era già uomo"

Per molti Matteo Gabbia è il difensore del Milan che ha punito l'Inter nel derby vinto 2-1, per Paolo Nicolato è molto altro. Il commissario tecnico della Lettonia, che ha fatto a lungo il selezionatore nelle nazionali giovanili dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a gazzetta.it, elogiando il classe '99: "È uno dei ragazzi migliori che io abbia avuto. Ha un'intelligenza superiore alla media, come calciatore e come uomo. Io l'ho allenato dai 18 ai 21 anni e ricordo chiaramente che a 18 anni era già un uomo. Con lui si poteva parlare di tutto, non solo di calcio".

Perché Matteo Gabbia a 25 anni gioca da veterano? E in che cosa è migliorato?

"Non conosco la famiglia, ma per me il segreto è lì, immagino gli abbia dato molto. Con me ha fatto anche il centrocampista ed è destinato a migliorare ancora perché è intelligente, si applica. Matteo vede un passaggio più avanti degli altri ed è migliorato in marcatura. Ha buon fisico, tecnica e testa. Una volta lo mandai in panchina e ne parlammo, con discrezione e rispetto. Con altri non è possibile".

Il gol che ha segnato di testa nel derby la sorprende?

"Mah, non tanto. Con me li ha sempre fatti".