Niente Milan per Broja: l'albanese va all'Ipsich Town

vedi letture

L'Ipsich Town ed il Chelsea si sono accordate sull'obbligo di riscatto per Armando Broja: l'attaccante albanese, accostato con forza al Milan anche quest'estate, rimarrà in Premier League come riporta Fabrizio Romano.

Nel caso in cui l'Ipswich Town dovesse mantenere la categoria il diritto di riscatto da 30 milioni di sterline per Broja diventerebbe invece un obbligo: affare fatto, ora le visite mediche.