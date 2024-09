Niente trasferta a Roma, Jovic nel mentre è tornato in Serbia: il motivo

Ufficialmente indisponibile per un problema al collo, Luka Jovic non è rientrato fra i convocati di Fonseca per la trasferta di ieri a Roma contro la Lazio. L'allenatore portoghese, privo difatti di attaccanti di ruolo, si è ritrovato "costretto" ad utilizzare praticamente a freddo Tammy Abraham, appena arrivato in ritiro, per permettere ad Okafor di rifiatare un poco.

Non partito con la squadra, Jovic ha sfruttato l'occasione per tornarsene in Serbia, come confermano anche le foto pubblicate nelle scorse ore dalla pagina Instagram @moja_bijeljina_com. In queste il numero 9 del Milan è immortalato ad assistere alla partita fra Zvijezda 09 e lo Slavija dalla tribuna dello stadio di Ugljevik in compagnia del padre.