Niente Verona per Bartesaghi e Vos: giocheranno domenica con il Milan Futuro

vedi letture

Per la sfida di questa sera contro l'Hellas Verona, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati (Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor) e per questo verranno aggregati alla prima squadra alcuni giovani, come Jimenez, che partirà titolare, Liberali, Camarda, Raveyre e Zeroli.

Come riferisce La Gazetta dello Sport, invece, niente trasferta veronese, per Davide Bartesaghi e Silvano Vos: i due, che erano in panchina domenica scorsa contro il Genoa, hanno giocato in Coppa Italia di Serie C mercoledì sera con il Milan Futuro e saranno utilizzati da Bonera domenica contro l’Entella (ore 15 a Solbiate Arno).