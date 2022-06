Fonte: tuttomercatoweb.com

Ozan Kabak è tornato allo Schalke 04 dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Norwich. Secondo quanto riferio dalla Bild, il difensore turco però lascerà anche la Germania, dato che il Nizza sembra pronto ad ingaggiarlo a titolo definitivo. In passato Kabak fu anche accostato al Milan come rinforzo per la difesa.