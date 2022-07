No alle maglie verdi dalla stagione 22/23, ma al Milan non sarà vietata: ecco perché

Con l'inizio della nuova stagione saranno vietate le magliette verdi ai giocatori di movimenti dei club di Serie A. Una regola nata la scorsa estate ed entrata in vigore solo da questa stagione, ma che non impedirà al Milan di poter utilizzare la sua nuova terza maglia - ancora non presentata ufficialmente - mostrata dalle immagini che sono trapelate attraverso il sito Footy Headlines. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, questo verde non crea nessun problema ed è in linea con il regolamento.