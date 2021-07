No vax tra i giocatori di Serie A. Il CorSport: "Ce ne sono 2-3 a squadra"

Alle porte della nuova stagione di Serie A, emerge un nuovo problema per il massimo campionato italiano: la presenza in tutte e venti le squadre di un numero minimo ma costante di tesserati non intenzionati a ricevere il vaccino. Mentre il presidente federale Gravina gradirebbe una risposta "totale" da parte dei calciatori - scrive oggi il Corriere dello Sport -, l'AIC di Calcagno ha inviato una lettera ai propri associati, caldeggiando la vaccinazione. Ad un mese dall'inizio del campionato, hanno completato il ciclo vaccinale soltanto Bologna, Empoli, Fiorentina e Milan.