Noa Lang: "Molte persone ridono di ciò che dico. Ma io sono così, un po' uno showman"

Noa Lang, attaccante accostato più volte al Milan negli ultimi giorni, si è così espresso a NOS dopo il match giocato ieri con la sua Olanda ed in riferimento alle sue dichiarazioni della scorsa settimana, nelle quali aveva dichiarato che di aver "scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League".

"Per me - ha detto ieri Lang - è stata un'occasione per mettermi in mostra contro un avversario tosto. Chiaramente non è stata la mia miglior partita. Ma abbiamo vinto ed è quello che conta. Molte persone possono ridere delle cose che dico. Io sono così. Sono un po' uno showman. Come ho detto, sono me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potresti essere te stesso, vero?!".