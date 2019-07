Antonio Nocerino, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Gonzalo Higuain, ex attaccante rossonero ora cercato dalla Roma: "Bisogna capire cosa ha nella sua testa. Se vuole rimettersi in discussione, se vuole far vedere il suo talento. Io fossi in lui ci andrei, perché Roma è un ambiente che può coccolarlo. Io andrei lì e proverei a fare il meglio possibile".