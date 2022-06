Nocerino: "Ibrahimovic può ancora aiutare il Milan, la sua forza mentale è impressionante"

MilanNews.it

Antonio Nocerino, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Milan TV soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic può aiutare ancor di più i propri compagni con la propria presenza, non solo fuori ma anche dentro il campo. La sua forza mentale è impressionante, non ha mai detto niente sull’infortunio, ha tenuto tutto per sé senza farlo ricadere sulla squadra. È un giocatore che ti trascina, oltre che dei suoi assist ho beneficiato della sua mentalità e del modo di fare”.