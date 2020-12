Nocerino: "Per continuare a vincere non si possono concedere sbavature"

Antonio Nocerino, ex rossonero, è intervenuto a Milan TV durante "L'inferno del lunedì" per commentare la fase difensiva della squadra di Pioli: “Ho visto molto attentamente i gol subiti contro il Parma, ci sono stati errori di posizione in area. Poi giochi contro il Sassuolo e nonostante le assenze vince. Chi gioca gioca fa la differenza. Tutti devono devono capire che mentalmente non si possono concedere sbavature per continuare a vincere”.