Nocerino: "Polemiche per Ibra a Sanremo? Stupidaggini, in Italia si parla per riempire i giornali"

L'ex rossonero Antonio Nocerino, intervenuto in live su Twitch sul canale "Tactickers", ha commentato così le sterili polemiche sulla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: "Chi non conosce Ibra non ha capito niente. Lui può fare Sanremo, Lo Zecchino d’Oro e tutto quello che vuoi, si allena sempre a duemila all’ora. È un campione, mentalmente è una bestia, ti trascina. Non è uno che se va a Sanremo ed è deconcentrato. Secondo me quando è sul palco la sera sta pensando a come fare doppietta la domenica. Tutte queste polemiche sono stupidaggini, è un grande campione. Se il Milan avesse vinto il derby adesso non si starebbe parlando di questo. Purtroppo ci sono i luoghi comuni in Italia, bisogna parlare per riempire i giornali, per riempire la bocca”.